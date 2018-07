Radiomaker Lex Lammen overleden

In Amsterdam is radiopresentator, jazzdrummer, historicus en geschiedenisleraar Lex Lammen overleden. Dat heeft zijn familie gemeld in een rouwadvertentie in Het Parool. Vanaf 1963 presenteerde hij dertig jaar lang programma’s voor de KRO-radio, waaronder Pizzicato, Holster en Swingtime. Ook deed hij een zomer Radio Tour de France.

Vanaf 1973 maakte Lammen voor de KRO vijf jaar lang het radioprogramma Tombola met medepresentator Anne van Egmond en samensteller Lex Tondeur, gevolgd door Adres Onbekend, dat door Van Egmond werd gepresenteerd en waaraan Lammen twintig jaar lang meewerkte. Ook presenteerde hij diverse jazzprogramma’s, met onder anderen Edwin Rutten. Hij stopte in 1993 met het programma KRO’s Jazz Connection bij de publieke omroep, om uiteindelijk weer aan de slag te gaan bij de Concertzender.

In 2006 publiceerde Lammen De kromme admiraal, een boek over zijn jeugd in de Amsterdamse Zeeheldenbuurt. Ook schreef en presenteerde hij een muziektheaterstuk, Heel de band is favoriet, over jazz in de Tweede Wereldoorlog.

Lex Lammen was 80 jaar.