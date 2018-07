Boulevard veelzijdig als altijd

In Den Bosch barst donderdag de 34ste editie van het theaterfestival Boulevard los. Ruim 130 voorstellingen zijn er te zien, afkomstig uit allerlei disciplines en windrichtingen: muziek, theater, dans, muziektheater en jeugdvoorstellingen van Nederlandse en buitenlandse makers.

Het begrip identiteit krijgt deze keer speciale aandacht. Sommige voorstellingen zetten gender ofwel geslacht, religie of nationaliteit in een ,,onvermoed licht” , kondigt de organisatie aan. ,,Andere laten de invloed van internet zien”

De ,,veelkantigheid” van het evenement past ,,bij wie we zijn: een festival van zuidelijkheid, zinnelijkheid en zeggingskracht. Bij die identiteit hoort ook de honger naar het onbekende en een open houding”, aldus de samenstellers.

In het oog springt onder meer de monoloog Verboden Gebied; Vrouw in Niemandsland. Elsie de Brauw laat in een regie van Johan Simons de stemmen horen van vrouwen uit de Eerste Wereldoorlog. Erwin Mortier schreef de voorstelling op basis van geschriften van een paar veelal anonieme oorlogsvrijwilligers. De voorstelling gaat over ,,de ontreddering die de oorlog met zich meebrengt, over ouders die hun kinderen offeren aan de oorlog in ruil voor wat sociaal prestige, over mannen en vrouwen die als helden vertrekken en terugkeren als levende doden”.

Iets heel anders is Starman van entertainer Sven Ratzke, die er vorig jaar ook was met zijn telkens uitverkochte voorstelling Homme Fatale.

Theaterfestival Boulevard wordt ieder jaar in augustus gehouden en speelt zich grotendeels af aan de voet van de Sint-Jan, de kathedraal. Het evenement duurt tien dagen.