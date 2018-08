Doodsoorzaak vrouwen Tomorrowland nog onbekend

Dat twee vrouwen overleden na een bezoek aan het Belgische dancefestival Tomorrowland, is mogelijk niet het gevolg van drugsgebruik. Het parket van Antwerpen meldt dat uit de eerste onderzoeksresultaten niet blijkt dat de vrouwen uit India en Tsjechië zijn gestorven door de inname van verdovende middelen.

VRT Nieuws heeft eerder op basis van anonieme bronnen bericht dat de vrouwen op verschillende festivaldagen onwel waren geworden. In zeker één geval zou sprake zijn geweest van xtc-gebruik. Het parket stelt nu dat een onderzoek is geopend naar de omstandigheden waaronder de vrouwen zijn overleden.

De politie had eerder al bekendgemaakt dat 63 drugsdealers zijn betrapt tijdens de twee weekenden van het festival in Boom. Het gaat om verdachten uit dertien landen, waaronder Nederland. Ook zijn 450 festivalgangers gesnapt met een hoeveel drugs die er op wijst dat het voor eigen gebruik was. Zij moesten het festivalterrein verlaten.