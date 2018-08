Aanjaagster #metoo zelf beticht van misbruik

Asia Argento, de Italiaanse actrice en regisseuse, die als een van de eerste Harvey Weinstein beschuldigde van seksueel ontoelaatbaar gedrag, is zelf beschuldigd van aanranding. Ze heeft de man die haar beschuldigt een grote som geld gegeven. Dat schrijft de New York Times (NYT) die zegt over papierwerk in de zaak te beschikken.

Jimmy Bennett (22) een acteur en rockmuzikant uit Los Angeles, heeft verklaard dat Argento hem in 2013 seksueel had aangevallen in een Californische hotelkamer. Hij was toen 17 jaar oud en Argento 37. In Californië is seks met personen onder 18 jaar strafbaar.

De krant schrijft dat Argento, een van de leidende figuren in de #metoo-beweging, Bennett 380.000 dollar (330.000 euro) heeft betaald. Ze heeft niet gereageerd op meerdere verzoeken van de krant om een reactie te geven.

De documenten, die door een anonieme partij naar The New York Times zijn gestuurd, bevatten een selfie uit mei 2013, waarop Argento en Bennett samen liggend in bed te zien zijn.