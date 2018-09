Voorstelling over Jackie, Callas en Onassis

De Nel Theaterproducties komt in het theaterseizoen 2019-2020 met een Nederlandse muziektheaterproductie over de spraakmakende en ingewikkelde verhouding tussen zangeres Maria Callas, reder Aristoteles Onassis en president Kennedy’s weduwe Jackie Kennedy.

Daniël Cohen regisseert ,,de muzikale fantasie over roem, macht en media, passie en wraak, waarin feit en fictie op een verrassende manier door elkaar lopen”, aldus een woordvoerder van de producent. Cohen schrijft ook het script.

Frédérique Sluyterman van Loo speelt Maria Callas. De rol van Jackie Kennedy komt voor rekening van Irene Kuiper en Ger Otte speelt Aristoteles Onassis.

‘La Callas’ staat trouwens volop in de belangstelling. Zo is recent een nieuwe documentaire over haar gemaakt, Maria By Callas. Ook is ze maandag 26 november in Carré te zien en te horen als hologram. Ultramoderne digitale technologie en laserprojectie maken dat het bijna een echt optreden lijkt. Callas was maar twee keer in Amsterdam, in 1959 en 1973.