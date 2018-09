Gouden Penseel voor Fabeldieren

Het prentenboek Fabeldieren van illustrator Ludwig Volbeda en auteur Floortje Zwigtman wordt bekroond met het Gouden Penseel. Die prijs wordt sinds 1973 jaarlijks uitgereikt voor het best geïllustreerde kinderboek.

Met de uitreiking is woensdagmiddag in het Rijksmuseum in Amsterdam ook een tentoonstelling geopend van illustraties.

Ludwig Volbeda won al de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs en de Gouden Lijst. Floortje Zwigtman is de schrijversnaam van Andrea Oostdijk. Ze schreef onder andere Wolfsroedel en de Groene Bloem trilogie. Ze won ook al heel wat prijzen, zoals de Gouden Uil en de Gouden Zoen.

Op het Kinderboekenbal, dinsdagavond 2 oktober in Amsterdam, wordt de Gouden Griffel toegekend voor het best geschreven kinderboek van het afgelopen jaar.