Museum wil publiek laten denken over naakt

Museum No Hero in Delden haakt begin november in op de #MeToo-discussie met een expositie over de kijk op naakt in de kunst. Het doet dit met een kleine tentoonstelling van kunst uit de periode 1896 en 2008: ‘#Metoo – Naakt in de Kunst’.

Directe aanleiding is volgens het museum het recente verwijderen van een schilderij van een blote borst in de rechtbank in het nabijgelegen Almelo, dat daar al jaren hing.

,,Met de tentoonstelling willen wij mensen aan het denken zetten over zaken die wij als normaal zijn gaan beschouwen, zoals het tonen van naakt in de openbare ruimte. Niet met de wens om een nieuwe beeldenstorm te ontketenen, maar om bewust te zijn van de keuzes die wij maken”, aldus museumdirecteur Gemma Boon.

,,Ik ben absoluut vóór het tonen van kunst met naakt in musea en de publieke ruimte, maar ik vind het wel noodzakelijk om met elkaar de dialoog aan te gaan”, benadrukt Boon. Vragen die aan de orde komen zijn: kan een kunstwerk getuigen van seksuele intimidatie, waarom vinden we het meestal geen probleem om naakt in musea te exposeren en is onze visie op naakt door #MeToo aan het kantelen? De bezoekers worden geholpen met teksten.

Te zien zijn onder meer een schilderij van Albert Penot, beroemd door zijn studies van naakte vrouwen, Liggend Naakt van Toon Kelder en verschillende schilderijen van Bas Meerman, die zowel vrouwen als mannen nogal heftig heeft neergezet. Het werk komt uit de collectie van zakenman Geert Steinmeijer, die met No Hero zijn eigen museum begon.

De kwestie leeft in meer musea. Een museum in het Britse Manchester, de Manchester Art Gallery, haalde recent een schilderij van de muur waarop blote damesborsten te zien zijn: Hylas and the Nymphs, in 1896 vervaardigd door John William Waterhouse. De Art Gallery wilde volgens de Britse media niet censureren, maar een discussie op gang brengen over hoe om te gaan met ‘blote’ schilderijen in een tijd waarin velen zich zo druk maken om seksisme.

De expositie in Delden duurt van 3 november tot 17 februari.