Eerbetoon Marietta Petkova aan Debussy-jaar

De Bulgaars-Nederlandse meesterpianiste Marietta Petkova brengt in het Debussy-jaar met een reeks concerten in Nederland en België een bijzondere hommage aan de Franse componist die honderd jaar geleden aan het eind van de Eerste Wereldoorlog overleed. Centraal in het programma staat de integrale uitvoering van Claude Debussy’s 24 preludes.

,,Miniaturen, ieder voor zich een kort verhaal, die samen een monument, een groots panorama vormen”, aldus Petkova. Maar door hun complexiteit zijn ze zelden in hun geheel in de concertzalen te beluisteren. Ook liveopnames van Debussy’s preludes zijn zeldzaam.

Hoogtepunt in het eerbetoon aan ,,de vader van de moderne muziek” wordt dan ook de integrale cd-opname van Debussy’s preludes tijdens een concert in de Paderewski Zaal in het Casino de Montbenon in het Zwitserse Lausanne juni volgend jaar.

Ter voorbereiding van dat sluitstuk speelt Petkova de minicomposities op prominente Nederlandse podia. Hoogtepunten zijn optredens in het Amsterdamse Concertgebouw op 25 november en De Doelen in Rotterdam op 12 december. Op het programma staan naast Debussy’s preludes ook vier andere meesterwerken: de ballades van diens grote voorbeeld Chopin.

De 50-jarige internationaal gevierde Petkova heeft inmiddels meer dan twintig live-cd’s op haar naam staan, waaronder één met de 24 preludes van Rachmaninov. ,,De liveopname is onderhevig aan het enige moment dat er is, aan vergankelijkheid. En dat is een hele krachtige factor”, zegt Petkova. ,,Kracht, concentratie, al spelend je publiek ontmoeten. Die magie is er niet in een studio.”