Dansersfonds reikt drie prijzen uit

Francis Sinceretti, Vérine Bouwman en Fay van Baar zijn de winnaars van de balletprijzen van de Stichting Dansersfonds ’79. De uitreiking had maandagavond in aanwezigheid van prinses Beatrix plaats in Amsterdam tijdens het Nederlands Balletgala.

De Speciale Prijs ging naar de Fransman Francis Sinceretti. Hij schitterde vijftien jaar lang als eerste solist van Het Nationale Ballet. Na zijn danscarrière was hij docent en directeur van de Nationale Balletacademie. De Prijs van Verdienste werd uitgereikt aan Vérine Bouwman, sinds vijftien jaar verbonden aan Introdans uit Arnhem. ,,Een onbetwiste, uiterst betrouwbare pijler binnen het danserstableau van Introdans”.

De Aanmoedigingsprijs is gewonnen door Fay van Baar, opgeleid aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en sinds drie jaar verbonden aan NDT2, de jongerengroep van Nederlands Dans Theater.

De Dansersfondsprijzen bestaan al sinds 1979. Ze zijn ingesteld op initiatief het beroemde dansduo Alexandra Radius en Han Ebbelaar.

Aan de prijzen is een geldbedrag verbonden, maar het gaat toch vooral om de eer, aldus de stichting.