Grote belangstelling voor Iran-expo in Assen

De tentoonstelling ‘Iran, Bakermat van de beschaving’ in het Drents Museum in Assen heeft in totaal 114.366 bezoekers getrokken. De expositie is vijf maanden te zien geweest en sloot zondag.

Te bewonderen waren bijna tweehonderd schatten uit Iran. Het ging met name om goud en aardewerk van het Nationaal Museum van Iran in Teheran. De objecten stammen uit de periode van 10.000 voor Christus tot 1700 na aanvang van onze jaartelling.

Het Drents Museum is met deze expositie genomineerd voor de 2018 Global Fine Art Award (GFAA), een aanzienlijke internationale museumprijs, in de categorie Best Ancient Art. De toekenning van deze prijzen is in maart.