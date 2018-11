Jochem Myjer terug op 1 in Bestseller 60

De Gorgels en het geheim van de gletsjer van cabaretier Jochem Myjer staat weer bovenaan de Bestseller 60. Vorige week stond het kinderboek nog op plek twee.

Myjer heeft van plek gewisseld met de nummer 1 van vorige week, Michelle Obama. Haar biografie Mijn verhaal staat nu op de tweede plaats in de top tien. De derde plek wordt, net als vorige week, ingenomen door Pessimisme kun je leren! van Lévi Weemoedt.

Drie weken geleden kwam het kinderboek van Jochem Myjer meteen op 1 binnen in de Bestseller 60.

De hoogste nieuwe binnenkomer in de top tien deze week is Rachel Renée Russell met haar Dagboek van een muts 12. Liefdeskriebels. Die stond vorige week nog op plek 14 in de lijst.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes top 10-notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (2) Jochem Myjer – De Gorgels en het geheim van de gletsjer

2. (1) Michelle Obama – Mijn verhaal

3. (3) Lévi Weemoedt – Pessimisme kun je leren!

4. (4) Paulien Cornelisse – Taal voor de leuk

5. (10) Lucinda Riley – De zeven zussen

6. (-) Rachel Renée Russell – Dagboek van een muts 12. Liefdeskriebels.

7. (-) Suzanne Vermeer – IJskoud

8. (7) Martine Bijl – Rinkeldekink

9. (9) Michel van Egmond – Wim Kieft. De terugkeer.

10. (-) Stephen Hawking – De antwoorden op de grote vragen