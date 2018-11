Verrassingen op kunstveiling Westergasfabriek

Veilinghuis Christie’s heeft de afgelopen twee dagen in Amsterdam voor meer dan 8 miljoen euro afgehamerd tijdens een openbare verkoop van naoorlogse kunst, terwijl er een dikke 6 miljoen was verwacht.

Er waren bieders uit 36 landen op de veiling in de Westergasfabriek. Een werk van Georg Baselitz, Sujet populaire contraire uit 2007, ging voor bijna vier ton van de hand en was daarmee één van de toppers, terwijl er op nog geen twee ton was gerekend. Een werk van Jan Schoonhoven ging voor bijna twee ton weg, terwijl er nog geen ton voor was verwacht.

Verder werden er veel Cobra-stukken voor onverwacht hoge prijzen verkocht, van onder anderen Karel Appel en Corneille. Bijna alle werken van deze stroming vonden een nieuwe eigenaar. Asger Jorns Myr og Mo (1950-1952) bracht bijna vier ton op.

Het was de tweede keer dat Christie’s een veiling hield in de Westergasfabriek.