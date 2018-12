Michelle Obama in april in Nederland

Michelle Obama is woensdag 17 april in Nederland. De voormalige ‘First Lady’ van de Verenigde Staten is op tournee om haar autobiografie Becoming te promoten. Ze treedt op in de Ziggo Dome in Amsterdam, maakte organisator Mojo bekend.

In de VS heeft mevrouw Obama een tour gemaakt langs tien steden. De reeks wordt nu voortgezet met nog eens 21 optredens: elf in Amerika, vier in Canada en zes in Europa. Becoming: An Intimate Conversation with Michelle Obama, zoals de tournee heet, doet behalve Amsterdam ook Kopenhagen, Oslo, Londen, Stockholm en Parijs aan.

De presidentsvrouw zou op 5 december al in Parijs zijn, maar ze vloog toen terug naar de VS om daar de uitvaart van wijlen president George H.W. Bush bij te wonen.

Tijdens de optredens geeft Obama volgens Mojo ,,haar eerlijke kijk op de ervaringen en gebeurtenissen, zowel publiek als privé, die haar gevormd hebben”. De voorverkoop voor Amsterdam begint vrijdag vanaf 11.00 via Ticketmaster. De toegangsprijzen variëren van 39,20 tot 475 euro.