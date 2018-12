Topman NH Media en AT5 stapt op

Paul van Gessel vertrekt volgende maand als directeur/bestuurder van de Noord-Hollandse regio-omroep NH Media en de Amsterdamse stadszender AT5. Hij gaf zes jaar leiding aan de twee nieuwsorganisaties, die sinds 2013 samenwerken.

Van Gessel zegt dat het mediabedrijf een nieuwe fase ingaat en dat dat een natuurlijk moment is om het stokje over te dragen.

Rondom zijn persoon rommelt het al een tijdje. Het draait met name om de toekomst van AT5. Van Gessel verschilt daarover van mening met de mediaraad van de Stichting Publieke Omroep Amsterdam (POA), die de concessie voor AT5 heeft. Na een slepend conflict stuurde Van Gessel onlangs de voltallige mediaraad naar huis.

Behalve topman van AT5 is Van Gessel ook bestuurslid van POA. De Amsterdamse Kunstraad noemde deze ‘dubbele pet’ van Van Gessel eerder onwenselijk. Of zijn vertrek met deze perikelen te maken heeft, is onduidelijk.

De concessie van POA voor AT5 loopt eind januari af. Er heeft zich een andere partij gemeld die de lokale nieuwsvoorziening in Amsterdam wil gaan verzorgen.