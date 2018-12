Pink met extra show naar Malieveld

Pink komt volgend jaar niet één maar twee keer naar ons land. Kaarten voor haar optreden op 16 juni in de Johan Cruijff ArenA waren zo snel uitverkocht dat is besloten een extra show toe te voegen. Pink staat op 11 augustus op het Malieveld in Den Haag, maakte concertorganisator Mojo donderdag bekend.

Het optreden maakt deel uit van haar Beautiful Trauma World Tour die in maart van start is gegaan. Het popicoon begon haar tournee in Phoenix en deed al diverse steden in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland aan. Sinds haar debuut in 2000 heeft ze zeven studioalbums uitgebracht. Wereldwijd verkocht ze meer dan 57 miljoen albums. Haar laatste plaat, Beautiful Trauma, werd bekroond met platina.

De kaartverkoop voor het concert in Den Haag start op 20 december.