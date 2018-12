Thomas Acda’s nieuwe solovoorstelling ‘Motel’ binnenkort in première

Sinds half oktober toert Thomas Acda door Nederland met de try-outs van zijn eerste solovoorstelling ‘Motel’. De première vindt plaats op 20 december in theater Delamar in Amsterdam.

Het idee voor een solovoorstelling broeit al sinds de beëindiging van het succesvolle duo Acda en de Munnik in 2015. Maar eerst regisseerde Thomas twee films, schreef hij een boek en de liedteksten en muziek voor de musical ‘De Marathon’. Tevens vervulde hij het afgelopen theaterseizoen de hoofdrol in de met sterren overladen musical ‘Fiddler on the roof’. Hij ontving voor beide musicals een musical award waaronder die voor de beste acteerprestatie (‘Thomas Acda ontroert’).

Nu is hij terug op het toneel met zijn langverwachte eigen, muzikale cabaretvoorstelling, samen met gitarist David Middelhoff en percussioniste Laura Trompetter. De regie is in handen van Ruut Weissman, met wie hij al eerder samenwerkte, zowel bij Acda en De Munnik als bij de musical Fiddler on the Roof.

“Mijn voorstelling is een vriendelijke reminder”

Met verhalen, liedjes en avonturen over liefde, vriendschap en de dood deelt Thomas hoe we met vallen en opstaan proberen invulling te geven aan ons leven. Thomas: “Het leven is de moeite waard. Ik vind het zonde als mensen maar door modderen terwijl er zoveel moois te zien is. Mijn voorstelling is een vriendelijke reminder. Je kan de kranten lezen en je opwinden over wat erin staat, maar je kan ook een hoedje gaan vouwen. Waarom zou je alles geloven wat je leest en je hierdoor laten raken? Je moet leuke dingen verzamelen in je leven. Kinderen doen dat van nature, maar wij vergeten dat nog weleens.”

Thomas staat met zijn voorstelling maar liefst tien keer achter elkaar in theater Delamar, vanaf 18 t/m 30 december. Vanaf januari 2019 gaat hij het land in en doet hij nog ruim zestig theaters aan. Voor alle speeldata zie de speellijst. Kaartverkoop verloopt via de theaters.