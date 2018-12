Justitie klaagt Shakira aan wegens ontduiking

Justitie in Barcelona beschuldigt Shakira ervan via belastingparadijzen belasting te hebben ontdoken. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de bij Barcelona wonende Colombiaanse popster zes aanklachten geformuleerd over ontduiking van belasting ter waarde van meer dan 14,5 miljoen euro.

De aanklachten zijn ook gericht tegen een jurist die volgens de aanklagers als advocaat in New York hielp Shakira’s vermogen te verbergen in de jaren 2012-2014. Hij wordt als medeplichtige bij deze fraude genoemd, meldden Spaanse media. De 41-jarige zangeres wordt gevraagd een borgsom van 19 miljoen euro te storten, als verzekering dat ze niet de benen neemt.

Shakira is officieel sinds 2015 woonachtig in Spanje. Ze heeft sinds 2011 een relatie met de Spaanse voetballer Gerard Piqué, die uit Barcelona komt en die bij FC Barcelona speelt. Ze hebben twee kinderen.