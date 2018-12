Cold War is beste Europese film

Op de European Film Awards in het Spaanse Sevilla is de Poolse film Cold War uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar. Het liefdesdrama van regisseur Pawel Pawlikovski (Oscarwinnaar in 2015) gaat over twee geliefden tijdens de Koude Oorlog die samen besluiten te vluchten. Pawlikowski kreeg ook de award voor beste Europese regisseur.

De Belgisch-Nederlandse film Girl van regisseur Lukas Dhont werd bekroond als beste Europese debuutfilm. De film draait om een jonge transgender ballerina.

De Poolse Joanne Kulig (Cold War) viel in de prijzen als beste actrice, bij de mannen was die eer weggelegd voor de Italiaan Marcello Fonte (Dogman). The Death of Stalin, een zwarte politieke satire van Armando Iannucci, werd uitgeroepen tot beste Europese komedie. In Rusland is de film verboden.