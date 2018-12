Springsteen stopt na 236 keer Broadway

Na 236 uitverkochte optredens komt zaterdag een eind aan ‘Springsteen On Broadway’, de reeks concerten die de Amerikaanse muzikant Bruce Springsteen gaf in het Walter Kerr Theatre in New York.

Springsteen maakte in oktober 2017 zijn Broadway-debuut. Aanvankelijk zou hij maar een maand op de planken van het theater staan, maar vanwege de juichende kritieken en de grote vraag naar tickets werden tot twee keer toe meer optredens aangekondigd. In de show speelt The Boss op de akoestische gitaar en de piano en vertelt hij verhalen uit zijn biografie Born to Run uit 2016. Per avond konden 975 fans in het theater terecht.

De platenmaatschappij van Springsteen brengt op 14 december de soundtrack van concertreeks uit op cd en lp. Streamingsdienst Netflix zal een registratie van de show op de avond van het laatste optreden toevoegen aan het aanbod.

The Boss neemt komend jaar vrij, zo vertelde hij eerder deze maand, tot verdriet van veel fans. Sommige leden van de E Street Band, de begeleidingsgroep van Springsteen, gaan met hun soloprojecten de planken op, kondigde Springsteen aan.