Filipijnse is nieuwe Miss Universe

De Filipijnse Catriona Gray is in de Thaise hoofdstad Bangkok gekroond tot Miss Universe. Ze werd in de slotronde gekozen als mooiste van de meer dan negentig deelnemers. De 24-jarige Gray is geboren in Australië uit Filipijns-Australische ouders. Ze is op de Filipijnen onder meer actief als zangeres, model, student en onderwijzeres in sloppenwijken van Manilla.

De show werd gepresenteerd door Amerikanen, de komiek Steve Harvey en het model Ashley Graham. De deelnemers droegen onder meer kleding die was ontworpen door de Thaise prinses Sirivannavari Nariratana.

Tweede werd de Zuid-Afrikaanse Tamaryn Green en de derde plaats ging naar de Venezolaanse Sthephany Gutiérrez. Zevende werd de 23-jarige Akisha Albert uit Curaçao. De Nederlandse miss Rahima Dirkse haalde de slotronde niet. In de top tien van deze Miss Universe komt geen enkele Europese voor. De wedstrijd van schoonheidskoninginnen komt uit de VS en bestaat sinds 1952. Het evenement is daarmee een jaar jonger dan de concurrent van Miss World.