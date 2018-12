Concertorganisator MOJO lanceert komend jaar een nieuw festival in Groningen. Sting en Anouk zijn de headliners van de eerste editie van Stadspark Live op 22 juni op de Drafbaan in de stad.

,,Ongeveer twintig jaar geleden stonden de Rolling Stones en Tina Turner hier op de Drafbaan”, zegt de Groningse wethouder Joost van Keulen. ,,Het werd wel weer eens tijd dat we een wereldartiest naar Groningen zouden halen. Daar hebben we als gemeente en Groningse poppodia flink de schouders onder gezet. We zijn enorm blij met dit festival en deze line-up.”

Volgens MOJO is het de bedoeling dat het festival jaarlijks terugkeert. Bij de eerste editie hoopt de organisatie op 20.000 bezoekers. ,,Pinkpop en Lowlands zijn ook klein begonnen”, zegt John Mulder van de concertorganisator. ,,We willen hier in Groningen echt iets gaan opbouwen. Met Sting hebben we een hele sterke opener.”

Volgens de gemeente zou er een vergunning zijn aangevraagd voor 20.000 bezoekers. Eerdere grote concerten werden bezocht door bijna 70.000 toeschouwers. ,,Er passen met gemak veel meer mensen op de Drafbaan. Mocht de belangstelling groot zijn, dan moeten we kijken of we meer mensen kunnen bergen. Onder druk wordt alles vloeibaar”, aldus Mulder.

Behalve Sting en Anouk zijn ook The Specials, Tom Odell, Ronnie Flex & Deuxperience en Daniël Lohues gecontracteerd. De kaartverkoop voor Stadspark Live begint vrijdag en kaarten gaan ongeveer 55 euro kosten.