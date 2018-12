Stroper VS moet jaar lang Bambi kijken

Een 29-jarige stroper in de VS kreeg een bijzondere extra straf bij zijn gevangenisstraf van een jaar. Hij moet in de gevangenis minstens een keer per maand naar de film Bambi kijken.

David Berry nam het samen met onder anderen zijn broer en vader niet zo nauw met de jachtwetten. De rechtbank in de staat Missouri strafte hem voor een ellenlange lijst met vergrijpen waaronder het jagen buiten het seizoen en het gebruik van illegale wapens. De stropers doodden illegaal honderden herten, aldus de autoriteiten in Missouri.

Om dat af te leren, zal Berry minstens een keer per maand naar Bambi moeten kijken in de Lawrence County jail en zich moeten inleven in het verhaal van het kleine hertje dat zijn moeder verliest door jagers. Zondag staat de eerste vertoning op het programma.