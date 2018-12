Twitter: mogelijk aanval van staatshackers

Hackers hebben mogelijk geprobeerd om via Twitter gegevens van gebruikers in handen te krijgen. Het bedrijf doet onderzoek naar verdacht verkeer uit China en Saudi-Arabië. Twitter weet niet zeker wie achter de infiltratiepoging zitten en wat hun motieven zijn, maar sluit niet uit dat ze het deden in opdracht van een staat.

Het gaat om een virtuele helpdesk van Twitter. Gebruikers kunnen daar contact opnemen als ze problemen met hun account hebben, bijvoorbeeld wanneer ze geschorst zijn. Volgens het bedrijf kwamen er opvallend veel hulpvragen uit China en Saudi-Arabië. Het lijkt erop dat de hackers op zoek waren naar de landcodes van telefoonnummers die aan Twitter-accounts zijn gekoppeld. Als ze de landcode in handen hebben, weten ze bijvoorbeeld of een twitteraar uit een land als China of Saudi-Arabië komt. ,,Het is belangrijk dat er geen volledige telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens zijn achterhaald”, aldus Twitter.

De getroffen gebruikers zijn op de hoogte gebracht. Zij hoeven niets te doen en het probleem is volgens Twitter opgelost.