Michelle Obama blijft aan kop Boeken top 10

AMSTERDAM – De autobiografie van voormalige first lady Michelle Obama blijft aan kop staan in de Bestseller 60, de ranglijst van best verkochte boeken in Nederland. Het boek Mijn Verhaal staat nu voor de tweede week op de eerste plaats. Op 17 april is Obama te zien in de Ziggo Dome in Amsterdam. Tijdens haar optreden geeft zij ,,haar eerlijke kijk op de ervaringen en gebeurtenissen, zowel publiek als privé, die haar gevormd hebben”.

Martine Bijl kwam vorige week de top 3 binnen met haar boek Rinkeldekink, en is nu opgeklommen naar de tweede plek. Daarmee daalt Taal voor de leuk van Paulien Cornelisse naar de derde plek.

Jochem Myjer is uit de top 10 gevallen met zijn boek De Gorgels en het geheim van de gletsjer. Op de tiende plek komt deze week Grand Hotel Europa binnen van Ilja Leonard Pfeijffer.

(notering, tussen haakjes top 10-notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Michelle Obama – Mijn Verhaal

2. (3) Martine Bijl – Rinkeldekink

3. (2) Paulien Cornelisse – Taal voor de leuk

4. (4) Lévi Weemoedt – Pessimisme kun je leren!

5. (6) Yotam Ottolenghi – Simpel

6. (7) Stephen Hawking – De antwoorden op de grote vragen

7. (8) Lucinda Riley – De zeven zussen

8. (9) Suzanne Vermeer – IJskoud

9. (10) Michel van Egmond – Wim Kieft. De terugkeer.

10. (-) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa