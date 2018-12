Musea breken records

Het Fries Museum in Leeuwarden heeft nog nooit zoveel bezoekers getrokken als in 2018, het jaar waarin de Friese hoofdstad ook ‘Culturele Hoofdstad’ was. Het museum werd door 350.000 mensen aangedaan, bijna twee keer zoveel als het vorige record van 2016 (175.977).

Het recordaantal is vooral te danken aan de hit Escher op reis, die bijna elke dag uitverkocht was.

Inmiddels is in het Fries Museum Rembrandt & Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw te zien met onder meer het portret Saskia en profil in rijk gewaad, dat voor het eerst in 250 jaar weer in Nederland is dankzij een bruikleen uit Duitsland. Rembrandts eerste vrouw werd in Leeuwarden geboren.

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden sluit 2018 af met ruim 220.000 bezoekers, ook een record, net iets meer dan het oude uit 2017. ,,Het is voor ons museum echt niet vanzelfsprekend om meer dan 200.000 bezoekers in een jaar te trekken, dus op dit resultaat ben ik werkelijk trots. Het is een mooie kroon op ons jubileumjaar 2018, waarin het museum zijn 200-jarig bestaan vierde’’, aldus directeur Wim Weijland.

Er waren diverse jubileumevenementen, maar ook de expo ‘Nineveh; hoofdstad van een wereldrijk’ lokte velen naar het oudhedenmuseum. Nu is daar ‘Goden van Egypte’.