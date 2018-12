Evers staat op voorgoed voorbij

Dj Edwin Evers heeft vrijdag afscheid genomen van zijn ochtendshow Evers staat op, met een twaalf uur durende marathonuitzending op Radio 538. Hij stopte na 21 jaar met zijn ochtendshow. Edwin bedankte aan het eind van de show iedereen met wie hij heeft samengewerkt en in het bijzonder zijn vaste sidekicks Rick Romijn, Niels van Baarlen en Jelte van der Goot en zijn nieuwslezer Henk Blok. ,,Het was absoluut de beste samenwerking die ik mij had kunnen wensen.”

De uitzending begon om 06.00 uur vrijdag en de hele uitzending door kwamen artiesten, vrienden van de show en 538-collega’s langs. In de uitzending werd ook onthuld dat hij een eigen weg krijgt in Hilversum: de Evers Staat Op Weg heeft. De straatnaam werd vrijdag onthuld achter het pand van het radiostation, in het bijzijn van alle 538-dj’s en burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. ,,Zo blijf je eeuwig verbonden aan je geliefde Hilversum”, zei Broertjes.

De collega’s van Edwin Evers hadden vrijdag nog meer verrassingen in petto. Zo wordt het nummer De Vrienden van de show, op de melodie van We are the world, komende week Alarmschijf. De dj wenste zijn opvolger Frank Dane, die het programma in januari gaat overnemen, veel succes. ,,Dank voor alles, geniet van alles en gun elkaar wat. Heel graag tot snel,” zo waren zijn laatste woorden voordat BLØF live het nummer Vreemde wegen in de studio ten gehore bracht.

Evers wordt zeker niet werkloos de komende tijd. Zo heeft hij zijn eigen band en schrijft hij muziek voor artiesten als Jan Smit.