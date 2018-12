Spacey wacht proces wegens seksueel misbruik

De van zijn voetstuk gevallen acteur Kevin Spacey wordt aangeklaagd wegens seksueel misbruik van een tiener. Hij zou zich volgens de Amerikaanse krant The Boston Globe in juli 2016 in een bar in Nantucket hebben vergrepen aan de zoon van tv-presentatrice Heather Unruh.

Een openbaar aanklager van het district Cape and Islands zei maandag dat Spacey zich op 7 januari voor de rechter moet verantwoorden wegens beschuldiging van onbehoorlijk gedrag en mishandeling. De voorbereidende zitting voor het proces is 20 december geweest.