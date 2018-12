En nòg meer records in museumland

Opnieuw melden musea recordaantallen bezoekers. Het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek en de dependance Airborne at the Bridge in Arnhem hebben met 130.000 bezoekers over 2018 opnieuw een bezoekersrecord gevestigd. Het oorlogsmuseum trok er 2017 nog 120.000.

De belangstellenden kwamen onder meer voor de expositie Het Netwerk, die dan ook wegens succes verlengd wordt tot eind oktober. De tentoonstelling vertelt drie verzetsverhalen alsof de bezoeker er zelf bij is en laat zien dat rond de Slag om Arnhem (1944) een goed georganiseerd verzetsnetwerk actief was.

Het Airborne is onlangs genomineerd voor de European Museum of the Year Award 2019 (EMYA). Het museum hoopt in de toekomst nog meer bezoekers te verwelkomen, mede dankzij de plannen voor vernieuwing. Begin 2020 moet alles klaar zijn.

Het Frans Hals Museum in Haarlem, sinds dit jaar samen met De Hallen, trok 155.000 mensen en zette daarmee een record neer. Tot en met 24 februari is er nog de trekker Frans Hals en de Modernen over de impact van Frans Hals op schilders als Édouard Manet, Max Liebermann en Vincent van Gogh.