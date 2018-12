Ridderorde voor Twiggy, Palin en Southgate

Het Britse model Twiggy is door koningin Elizabeth onderscheiden met een damehood, een koninklijke ridderorde. Lesley Hornby (69), zoals Twiggy in het echt heet, krijgt de prijs voor haar werk in de mode- en kunstwereld en haar inzet voor goede doelen, meldt de BBC.

Michael Palin (75) is het eerste lid van het legendarische comedygezelschap Monty Python dat deze hoge onderscheiding krijgt. Na zijn comedycarriĆØre legde hij zich toe op het maken van cultuur- en reisprogramma’s op de Britse televisie.

Ook Gareth Southgate, de bondscoach van het Engelse voetbalteam, kreeg een onderscheiding. Zijn team schopte het tot de halve finales van het WK voetbal, waarin Engeland uiteindelijk als vierde eindigde.

Ook de leden van het reddingsteam dat het Thaise jeugdvoetbalteam op spectaculaire wijze bevrijdde uit een grot in Thailand worden geridderd. Britse duikers haalden de groep eerder dit jaar uit een grottenstelsel. De twaalf jonge voetballers en de trainer waren daar vast komen te zitten toen het water steeg door regenval. De risicovolle reddingsoperatie kreeg wereldwijd veel aandacht.

Op 1 januari krijgen honderden Britten, zowel bekenden als onbekenden, hun onderscheiding uitgereikt.