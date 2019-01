Rapper Feis omgekomen door schietpartij

De Rotterdamse rapper Feis is op 32-jarige leeftijd overleden, nadat hij eerder in de nacht gewond was geraakt door een schietpartij in de binnenstad van Rotterdam. Een betrouwbare bron heeft dat bericht van andere media bevestigd. Een 31-jarige man raakte eveneens gewond door de schietpartij. Hij ligt gewond in het ziekenhuis.

De politie heeft zeven mensen aangehouden na het incident in de Gouvernestraat. Agenten hebben daarbij meerdere waarschuwingsschoten gelost. De politie hield de verdachten aan op het nabijgelegen Heemraadsplein.

Faisal Mssyeh, zoals Feis officieel heet, kreeg bekendheid door zijn samenwerking met rapper U-Niq in het nummer Klein, klein jongetje uit 2006. De Rotterdamse rapper bracht pas in 2014 zijn eerste solo-albums uit: Gebouwd voor dit en Hard van buiten, gebroken van binnen. Feis werkte samen met onder anderen Winne, Kempi, Murda Turk, Hef, Sjaak, Appa en MocroManiac. De Rotterdammer deed ook mee aan het programma Op Volle Toeren van Ali B, waarin hij een liedje van de Nederlandse zangeres Maribelle coverde.

Kees de Koning van zijn platenlabel Top Notch zegt op Instagram: ,,Ik kan het niet geloven. ga je missen jouw super talent, gevoel voor humor en hoe je altijd klaar stond voor iedereen. Rust zacht.”