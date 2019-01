Stuivertje wisselen in Boeken top 10

AMSTERDAM – Voormalig first lady Michelle Obama blijft de Bestseller 60 aanvoeren. Haar boek Mijn Verhaal staat voor de vierde achtereenvolgende week bovenaan de Bestseller 60, de ranglijst van best verkochte boeken in Nederland.

Ook de rest van de lijst is deze week vrijwel ongewijzigd. In de hoogste regionen staan dezelfde titels als vorige week, alleen in een iets andere volgorde. Ilja Leonard Pfeijffer stijgt met het boek Grand Hotel Europa naar de tweede plek. Daarmee daalt De antwoorden op de grote vragen van Stephen Hawking naar plek 5. Lucinda Riley klimt twee plekken omhoog en maakt met De zeven zussen de top 3 compleet.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes top 10-notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Michelle Obama – Mijn Verhaal

2. (7) Ilja Leonard Pfeijffer – Grand Hotel Europa

3. (5) Lucinda Riley – De zeven zussen

4. (4) Paulien Cornelisse – Taal voor de leuk

5. (2) Stephen Hawking – De antwoorden op de grote vragen

6. (3) Yotam Ottolenghi – Simpel

7. (6) Lévi Weemoedt – Pessimisme kun je leren!

8. (8) Martine Bijl – Rinkeldekink

9. (9) Suzanne Vermeer – IJskoud

10. (10) Michel van Egmond – Wim Kieft. De terugkeer.