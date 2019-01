Weduwe schrijver Simon Vestdijk overleden

Mieke Vestdijk-van der Hoeven, de weduwe van schrijver Simon Vestdijk, is afgelopen zondag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie zaterdag laten weten in een overlijdensadvertentie.

Mieke Vestdijk trouwde in 1965 met de schrijver, die toen 67 was. Hij overleed na vijf jaar. Na zijn dood zette ze zich in voor de literaire nalatenschap van Vestdijk. Zo kent de Vestdijkkring haar blijkens een andere advertentie als een vrouw ,,die altijd op de bres stond voor het oeuvre van haar man en veel heeft bijgedragen aan de verspreiding hiervan”. Vestdijk was een buitengewoon productief auteur. Hij schreef ,,sneller dan God kan lezen”, zei dichter Adriaan Roland Holst ooit over hem.

Als beschermer van Vestdijks werk raakte Mieke Vestdijk verwikkeld in een ruzie met twee biografen, Hans Visser en Anne Wadman. Zij vond hun werk van zo’n slechte kwaliteit dat ze alle medewerking stopzette, waardoor veel documentatiemateriaal voor hen onbereikbaar werd.