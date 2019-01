Wie is de mol? begint aan negentiende reeks

Molzoekend Nederland kan vanaf zaterdagavond weer speuren naar een nieuwe saboteur in het populaire tv-programma Wie is de mol? Dit jaar voor het eerst in zeven seizoenen met een nieuwe presentator: Rik van de Westelaken. De oud-journaallezer wist in seizoen vijftien zelf mol Margriet van der Linden te ontmaskeren en won daarmee die reeks.

In de jaren dat voorganger Art Rooijakkers Wie is de mol? presenteerde groeide het AVROTROS-programma uit tot een van de populairste shows van Nederland met meer dan eens meer dan 3 miljoen kijkers. Hevige druk voelt Van de Westelaken niet, maar ,,het is op een bepaalde manier heel spannend”, vindt hij. ,,Een hele eer ook. En ik wil de fans niet teleurstellen.”

De groep bestaat volgens Van de Westelaken, die zich bewust niet liet informeren wie dit seizoen de saboteur is, uit veel potentiële mollen. In het negentiende seizoen zijn Evelien de Bruijn, Rick Paul van Mulligen, Sinan Can, Merel Westrik, Niels ‘Nielson’ Littooij, Robèrt van Beckhoven, Sarah Chronis, Jamie Trenité, Evi Hanssen en Nikkie de Jager de deelnemers. Ze spelen het spel in Colombia.