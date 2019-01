Tulpen Golden Globes van Nederlands bedrijf

De tulpen die bij de uitreiking van de Golden Globes op het podium en op de tafels stonden, kwamen van de Nederlandse tulpenkweker Borst Bloembollen. Het bedrijf uit het Noord-Hollandse Obdam leverde de 10.000 tulpen nadat de order begin december was binnengekomen. Toen was ook voor de kweker niet duidelijk waar de tulpen voor bedoeld waren.

“Het was voor ons ook een verrassing”, vertelde Menno Boots van de kwekerij. De aanvraag voor de tulpen van het ras Rambo kwam via een exporteur binnen en Borst Bloembollen kon de rood-gele tulpen leveren. Pas later bleek dat de bloemen bestemd waren voor de uitreiking van de Amerikaanse filmprijzen.

Volgens Boots is de Rambo een ,,hele forse tulp” die sterke en grote bloemen heeft. De tulpenbollen hebben zo’n vier weken nodig om tot bloei te komen, waardoor de bloemen pas later richting Los Angeles werden verscheept. Het aantal van 10.000 tulpen lijkt fors, maar is voor de kwekers geen probleem. Borst Bloembollen produceert jaarlijks 30 miljoen tulpen in 150 rassen.