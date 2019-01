Veiling ontwerpen Saint Laurent voor Deneuve

Veilinghuis Christie’s verkoopt eind deze maand de garderobe die de fameuze Franse couturier Yves Saint Laurent ontwierp voor zijn al even beroemde landgenote Catherine Deneuve. Hij bedacht de meer dan 130 outfits voor de geliefde filmster in een periode van veertig jaar.

Deneuve en wijlen Saint Laurent waren dikke vrienden en de actrice was niet weg te slaan van de eerste rij van zijn modeshows. Ze was ook de trotse eerste klant van zijn prêt-à-porterwinkel aan de Parijse Rive Gauche, toen die in 1967 open ging. De meervoudig César-winnares bleef een muze voor de ontwerper tot diens dood ruim tien jaar geleden.

De veiling in de laatste week van januari heeft plaats tegen de achtergrond van de Haute Couture Fashion Week in Parijs.