Ontwerper Televisierring maakt ‘filmsieraden’

Anneke Schat, de ontwerpster van de Gouden Televizier-Ring, exposeert volgende maand sieraden waarvoor ze zich liet inspireren door speelfilms, veelal oudere klassiekers. De vele tientallen sieraden zijn te zien in Museum Jan van der Togt in Amstelveen, vergezeld van verder werk op papier.

The Red Shoes uit 1948 bijvoorbeeld komt terug in zilveren sieraden met kleine rode schoentjes erin verwerkt. Ladri di Biciclette, uit hetzelfde jaar, wordt in herinnering geroepen met zilveren fietsjes. La Grande Vadrouille, het kolossale lachsucces met de komieken André Bourvil en Louis de Funès uit 1966, wordt vereeuwigd met kleine stoeltjes, een verwijzing naar de hilarische stoelendans uit de productie.

Le petit monde de Don Camillo uit 1952, met Fernandel en Gino Cervi als eeuwig bakkeleiende priester en dorpsburgemeester, zette Schat (1942) aan tot symbolischer ontwerpen onder de titel Botsende meningen. Ook Zwartboek uit 2006 inspireerde de kunstenares tot meer symbolisch werk.

,,Ik heb de vrijheid genomen om op een totaal eigen manier met mijn herinneringen om te springen. Ook kan het zijn dat een idee veranderde in een variatie van de filmwerkelijkheid. Zo is het de speelfilm die het idee heeft gegenereerd dat soms alle kanten kan uitgaan. Een film kan ook een bepaalde stemming oproepen waarmee m’n fantasie op de loop is gegaan”, legt ze uit in het begeleidende boek.

De expositie is van 1 februari tot en met 3 maart te zien. Schat is al ruim een halve eeuw jaar actief als edelsmeedkunstenaar.