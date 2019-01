Fundatie wijst ‘kernkunstwerken’ aan

In Museum de Fundatie in Zwolle opent zaterdag de tentoonstelling Vrijheid – de vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Kunstcriticus en auteur Hans den Hartog Jager (1968) koos de werken. Ze variëren van Jan Dibbets’ Perspective Correction (1968) tot Melanie Bonajo’s Night Soil #1 (2016).

,,Vrijheid is nadrukkelijk subjectief en wil zowel een uitnodiging tot discussie zijn als een liefdesverklaring aan de Nederlandse kunst”, aldus het museum. Als thema werd ‘vrijheid’ gekozen omdat ,,dat woord in Nederland de laatste jaren een curieuze, bijna populistische politieke lading heeft gekregen. Vijftig jaar geleden stond ‘vrijheid’ nog voor de nieuwe, revolutionaire ontwikkelingen waarmee bestaande patronen werden doorbroken, nu is het woord vooral een symbool geworden voor het vasthouden aan ‘authentieke Nederlandse’ waarden”, zegt de Fundatie.

Tegelijk is het vol te houden dat het streven naar vrijheid, onafhankelijkheid en uniciteit al die jaren een kernwaarde van hedendaagse kunst is gebleven, overweegt het museum.

Volgens museumdirecteur Ralph Keuning gaat het niet om het mooiste, het beste, het duurste of het kunsthistorisch belangrijkste kunstwerk. ,,Het heeft veel meer te maken met identiteit, profiel, DNA zo u wilt.” Hij hoopt dat in de compositie van de vijftig werken een ,,samenvattende waarheid over ons ‘ik’ verborgen ligt”.