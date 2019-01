Wendy van Dijk stapt over naar Talpa Network. Zij is na de zomer te zien op de zenders van Talpa en keert terug bij de zender waar haar tv-carrière van start ging, SBS6. Dat meldt mediabedrijf Talpa Network maandag.

Eind jaren negentig presenteerde Wendy van Dijk voor de zender onder meer het programma Over de rooie, waarin Nederlanders voor 1000 gulden rare dingen moesten doen, en werkte zij als assistent bij het programma Wie ben ik. In 2006 stapte Van Dijk over naar RTL, waar zij onder meer Idols, The Voice en The X-Factor presenteerde.

De BN’er zal bij Talpa onder meer te zien zijn in het nieuwe seizoen van het programma Dance Dance Dance, samen met Jandino Asporaat. Van Dijk verbindt zich voor zeker vijf jaar aan Talpa Network en zal hier ook haar eigen onlineplatform Wendy Multimedia gaan uitbreiden.