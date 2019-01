Een concert van de Franse rapper MHD woensdagavond in Amsterdam gaat niet door. Het management spreekt op de site van AFAS Live van ,,onvoorziene omstandigheden”. Franse media melden dat MHD in de cel zit.

De Franse justitie verdenkt de artiest van betrokkenheid bij een vechtpartij in Parijs, waarbij in juli een man om het leven kwam. Hij is dinsdag opgepakt. Wat de precieze rol is van MHD wordt nog onderzocht.

Er wordt een nieuwe datum voor het optreden geprikt.