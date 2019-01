Kees Jansma (71) stopt als tv-presentator

Kees Jansma is bezig aan zijn laatste seizoen als televisiepresentator. De 71-jarige geboren Amsterdammer blijft tot de zomer bij FOX Sports de programma’s ‘De Tafel van Kees’ en ‘Natafelen’ maken en dan stopt hij. Jansma zal bij de sportzender nog wel regelmatig als gast aanschuiven.

Jansma werkt sinds 1966 in de sportjournalistiek. Hij schreef jarenlang voor het Algemeen Dagblad en Voetbal International. Daarna maakte hij de overstap naar de televisie. In 1988 werd Jansma chef van de sportredactie bij de NOS. Dat jaar was hij voor die zender ook de vaste volger van het Nederlands elftal tijdens het gewonnen Europees kampioenschap in Duitsland. Na het behalen van de titel gooiden de spelers van Oranje Jansma in het bad in de kleedkamer.