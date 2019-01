Linda de Mol stapt over naar Talpa

Talpa heeft zijn volgende grote slag geslagen. Linda de Mol stapt over van RTL en keert daarmee terug onder de hoede van haar broer John de Mol. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa.

De presentatrice werkte ruim tien jaar voor RTL en was daarvoor een van de gezichten van John de Mols Talpa/Tien. Ze presenteerde bij RTL grote shows als Ik hou van Holland, Miljoenenjacht en Oh, wat een jaar! Ook maakte ze Linda’s Zomerweek en The Story Of My Life.

Linda maakte er nooit een geheim van dat ze eventueel naar Talpa wilde overstappen als haar broer het zou vragen. “Als John zegt mij echt kei- en keihard nodig te hebben, dan ben ik weg”, zei ze in september tegen het AD. “Of als ik daar dingen kan doen die bij RTL niet kunnen.”

Eerder haalde Talpa al onder anderen Wendy van Dijk, Gordon, Johnny de Mol en de mannen van Voetbal Inside binnen.