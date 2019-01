Veel extra kijkers voor Jensen dankzij Wilders

PVV-leider Geert Wilders heeft er hoogstwaarschijnlijk voor gezorgd dat Robert Jensen voor het eerst sinds zijn terugkeer op televisie weer de top 25 van best bekeken programma’s van de dag heeft gehaald. Op zijn talkshow op RTL 5 stemden dinsdagavond 517.000 mensen af, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Tot dusver was Jensens tv-comeback nog geen groot succes. De eerste aflevering in oktober begon nog met 322.000 kijkers, maar daarna zakte hij weg tot onder de 100.000.

Dinsdagavond was Wilders te gast bij Jensen. De PVV-leider geeft niet vaak acte de présence in interviewprogramma’s. Wilders zegt woensdagochtend in een tweet dat het ,,geweldig leuk’’ was bij Jensen. ,,En ook mooi dat de kijkcijfers van Jensen groeide van 178.000 de uitzending een week eerder naar 517.000 gisteravond.’’

Het best bekeken was dinsdag het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim 2,2 miljoen kijkers. De slimste mens op NPO 2, goed voor 1,6 miljoen kijkers, staat tweede. Jensen behaalde de 23e plek.