Serie National Geographic over Nederlandse F-16

Een cameraploeg van National Geographic en het AD heeft de afgelopen maanden volledige toegang gekregen tot het Nederlandse kamp op een luchtmachtbasis in Jordanië. Vanuit deze basis vlogen de Nederlandse F-16’s naar Irak en Syrië voor de strijd tegen IS.

Het resultaat is te zien in de vierdelige serie ‘Missie F-16: onze strijd tegen terrorisme’ die vanaf zondag 24 februari wordt uitgezonden op National Geographic en online is te zien bij het AD, maakten de twee partijen donderdag bekend.

Het was voor het eerst dat Defensie toestond dat er camera’s in de cockpit van een F-16 filmden en dat vliegers voor het eerst op beeld hun verhaal deden. De bedoeling is dat ‘Missie F-16: onze strijd tegen terrorisme’ een totaalbeeld geeft van het leven van de Koninklijke Luchtmacht in Jordanië, aldus de makers.

Technische uitdagingen, psychologische effecten, trainingen en operaties komen allemaal aan bod in de vierdelige serie. Naast de F-16-vliegers spraken de filmmakers met commandanten, techneuten en militairen uit alle andere disciplines die benodigd zijn voor een succesvolle missie.