Kinderserie Tik Tak komt terug

Het iconische Belgische kinderprogramma Tik Tak komt terug. De eerste nieuwe reeks is in het najaar op de zender Ketnet Junior te zien.

Volgens de makers zullen alle “vertrouwde elementen, zoals de schaapjes en het schaduwmannetje behouden blijven; we werken met veel respect voor het origineel aan de nieuwe afleveringen”. De beeldkwaliteit zal wel voldoen aan de “hedendaagse normen”.

Het programma voor peuters was in 1981 voor het eerst te zien op de toenmalige BRT. De serie maakt deel uit van het collectieve geheugen van iedereen in de Benelux die vanaf begin jaren tachtig opgroeide. De serie werd ook in het buitenland een succes; Tik Tak is in de loop der jaren onder meer uitgezonden in de VS, Zuid-Afrika, Saoedi-Arabiƫ en Australiƫ.

In totaal werden er 366 verschillende afleveringen van Tik Tak gemaakt. Het programma verdween in 2006 van de buis. In Nederland werd het programma onder meer uitgezonden door de TROS en de KRO.