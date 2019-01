Britse tv-acteur Windsor Davies overleden

De Britse tv-acteur Windsor Davies is op 88-jarige leeftijd overleden. Dit meldden Britse media zaterdag. Hij speelde in vele tientallen series en werd in Nederland vooral bekend door zijn rol als besnorde en snauwende sergeant-majoor Williams in de BBC-serie It Ain’t Half Hot Mum. Die is in Nederland uitgezonden als ‘Oh moeder wat is het heet’.

De uit 56 afleveringen bestaande comedy draait om een theatergroep die het Britse leger in de Tweede Wereldoorlog in Birma op de been houdt. Dit niet tot genoegen van de verantwoordelijke: ‘Shut Up’ Williams die zich met een krachtig accent uit Wales uit.

Davies was voor hij in de jaren zestig acteur werd onder (kolen-)mijnwerker en militair. De serie ‘Oh moeder wat is het heet’ werd voor een groot deel geschreven door twee ex-militairen, David Croft en Jimmy Perry.

Davies overleed volgens zijn familie afgelopen donderdag thuis in Frankrijk. Zijn echtgenote Lynne is in september gestorven.