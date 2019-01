Nederlandse kunstspeurder vindt antieke stenen

De Nederlandse kunstdetective Arthur Brand heeft twee eeuwenoude en historisch bijzonder waardevolle uit Spanje gestolen stenen teruggevonden in een tuin in Groot-Brittannië. De speurder vertelt de NOS dat daaraan een zoektocht van negen jaar vooraf ging.

Het gaat om Visigotische stenen met afbeeldingen van evangelisten uit de zevende eeuw na Christus. Ze maakten deel uit van een kerkje in de buurt van Burgos, in het noorden van Spanje.

De ornamenten werden in 2004 door Spaanse dieven gestolen. Ze bleken echter moeilijk te verkopen, zo vertelt Brand tegen de NOS: ,,Ze dachten een onbetaalbare schat in handen te hebben. Maar de grap is: ook al zijn de stenen miljoenen euro’s waard, je kunt ze niet verkopen omdat het gaat om beschermd erfgoed. Om er toch nog wat aan te verdienen zijn ze uiteindelijk op de markt gebracht als tuinornamenten.”

Na veel speurwerk wist de detective uiteindelijk de Britse kopers van de stenen te traceren. ,,De man die de stenen had gekocht was inmiddels overleden, maar zijn vrouw wist dat ze ergens in de tuin moesten liggen”, aldus Brand. ,,Een tuin zo groot als de Veluwe! Maar daar lagen ze. De vrouw schrok enorm toen ze het verhaal hoorde. We mochten de stenen meenemen, maar zij wilde verder overal buiten gehouden worden.”

Na tussenkomst van de Nederlandse politie, overhandigde de Nederlander de stenen deze week aan de Spaanse ambassade in Londen. ,,Nu zijn ze weer op Spaans grondgebied en worden ze weer teruggebracht naar het kerkje, waar ze horen.”