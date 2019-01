Festival CaDance beleeft 19e editie

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven opent vrijdag in Den Haag de negentiende editie van het tweejaarlijkse CaDance-festival, waarmee de organisatie als altijd de actuele ontwikkelingen in de Nederlandse danswereld over het voetlicht wil brengen, het liefst voor een breed publiek. Allerlei vormen komen aan bod. Het thema is deze keer New Stories.

Het programma omvat elf wereldpremières en twee Nederlandse premières. Op de openingsavond is onder meer Mom: Me te zien, een productie waarin choreograaf Ryan Djojokarso ingaat op de band tussen moeder en kind, die niet te verbreken lijkt, maar toch lelijke barsten kan gaan vertonen. Samir Calixto komt met W, het tweede deel van een tweeluik waarvoor hij zich liet inspireren door de filosoof Friedrich Nietzsche.

Onder de vele dansstijlen op het festival is ook urban dans, volgens de samenstellers van CaDance ,,na veertig jaar ontwikkeling in al zijn dynamiek en veelzijdigheid uitgegroeid tot een vaste waarde in de podiumkunsten”.

Het hele evenement duurt tot en met 9 februari.