Model Bar Refaeli presenteert songfestival

Topmodel Bar Refaeli wordt een van de vier presentatoren van het Eurovisiesongfestival, waar dit jaar Duncan Laurence namens Nederland in actie komt. De 64e editie van het liedjesfestijn vindt plaats in de Israëlische stad Tel Aviv. Refaeli komt oorspronkelijk uit Israël en is al jaren een van de meest gevraagde modellen ter wereld.

Naast het internationale model geven ook de Israëlische presentatoren Erez Tal en Assi Azar acte de présence, evenals de vooral van haar eigen YouTube-kanaal bekende Lucy Ayoub.

Het Eurovisiesongfestival is dit jaar op 14, 16 en 18 mei.