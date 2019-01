De Verleiders naar AIVD, minister naar theater

De theatermakers van het collectief De Verleiders gaan in op de uitnodiging van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken om een kijkje te nemen bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De minister op haar beurt gaat naar hun nieuwe theatervoorstelling #ikhebniksteverbergen over privacy. Dit meldde Matthijs van Nieuwkerk dinsdag in De Wereld Draait Door.

De Verleiders maakten een toneelvoorstelling over het onderwerp privacy. In DWDD beweerden ze maandag onder meer dat de AIVD mensen als terrorist aanmerkt als ze in een bepaalde wijk wonen en een zak kunstmest kopen. Het gesprek leidde tot boze reacties van veel tech-experts en van Ollongren. De deskundigen waren boos dat de acteurs aan tafel onwaarheden en ongefundeerde stellingen poneerden.

Van Nieuwkerk reageerde dinsdag aan het begin van de uitzending op de ophef die maandag tijdens en na de uitzending ontstond. Hij erkende dat hij kritischer had moeten zijn.