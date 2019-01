Lauryn Hill en Jamie Cullum op North Sea Jazz

De organisatie van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam heeft de eerste 35 namen van de editie 2019 bekendgemaakt. Onder meer Toto, Lauryn Hill, Diana Krall, Jamie Cullum, Joe Jackson en de liedjesmaker Burt Bacharach komen optreden.

Ook de top van de hedendaagse jazz is ruimschoots aanwezig: Kamasi Washington, Danilo Perez, Avishai Cohen, Chris Potter Quintet, Joshua Redman – Still Dreaming, Bobo Stenson Trio, Bob Reynolds Group, Ambrose Akinmusire Origami Harvest en opkomende talenten zoals Christian Sands Trio en Shai Maestro. In de categorie hedendaags geven Chance The Rapper, zangeres Janelle Monáe en Rag’n’Bone Man acte de présence. Verder is ruimte voor opkomende acts als H.E.R., Jacob Banks, The Internet, Lawrence en trap-house-jazzartiest Masego.

De Amerikaanse multi-instrumentalist John Zorn komt met een speciaal marathonconcert met veertien verschillende ensembles die meer dan vijftig verschillende composities uitvoeren uit Zorns omvangrijke muziekboek The Bagatelles.

De komende maanden worden nog meer namen bekend. North Sea Jazz vindt dit jaar plaats op 12, 13 en 14 juli in Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop van losse dagkaarten begint 1 februari.